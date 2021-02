Suicune torna nelle battaglie raid in Pokemon Go. Il leggendario Pokemon Aurora apparirà di nuovo come un boss dei raid a cinque stelle a partire da oggi, 4 febbraio (subito dopo l’uscita di Raikou dal gioco), dandoti un’altra rara possibilità di catturarlo. Per aiutarti a sconfiggere il leggendario, abbiamo messo insieme alcuni suggerimenti su come battere e catturare Suicune di seguito.

Come battere e catturare Suicune

Suicune torna ai Raid a cinque stelle a partire da oggi giovedì 4 febbraio alle 10:00 ora locale e rimarrà nel gioco fino alla stessa ora del 9 febbraio, dandoti solo pochi giorni per catturarlo. Per partecipare a un Raid Suicune, devi avere un Raid Pass (per partecipare alla battaglia di persona) o un Raid Pass remoto (per partecipare da remoto).

Come catturare Shiny Suicune

Durante il suo periodo come boss dei raid, avrai la possibilità di incontrare uno Shiny Suicune. Sfortunatamente, le possibilità di trovare una variante Shiny sono molto scarse e non esiste un modo garantito per incontrarne una. Inoltre non saprai se Suicune è lucido o no finché non avrai sconfitto il leggendario e raggiunto la fase di cattura, quindi la soluzione migliore per catturare uno splendente è partecipare a quanti più Raid Suicune possibile mentre il leggendario è ancora disponibile.

Suicune counter e debolezze

Suicune è un leggendario puro di tipo Acqua, che lo rende debole ai tipi Erba ed Elettrico. Fortunatamente, ci sono molti mostri forti di entrambi i tipi tra cui scegliere in Pokemon Go, quindi non dovresti avere molte difficoltà a sconfiggerlo, specialmente se i tuoi Pokemon conoscono gli attacchi veloci e caricati dei loro stessi tipi. Ecco alcuni solidi consigli da utilizzare quando si combatte Suicune:

Pokemon elettrici: Raikou, Zekrom, Electivire, Magnezone, Luxray, Mega Ampharos

Pokémon di erba: Mega Venusaur, Roserade, Tangrowth, Sceptile, Mega Abomasnow

Tipi da evitare

Poiché Suicune è di tipo Acqua, ha un vantaggio rispetto ai Pokemon Fuoco, Terra e Roccia, quindi dovrai evitare di avere nessuno di quei mostri nella tua squadra quando combatti contro il Leggendario. Tieni presente che Suicune potrebbe anche conoscere un attacco di ghiaccio, che colpirà in modo super efficace Dragon, Grass e Flying Pokemon.