Il roster dei programmi TV MCU in streaming Disney + continua a crescere. Il regista Ryan Coogler e la sua società di produzione Proximity Media hanno stipulato un contratto quinquennale con la Disney per sviluppare progetti futuri oltre al prossimo film di Coogler Black Panther 2, Scadenzarapporti. L’accordo consentirà a Coogler e al suo team di sviluppare progetti sia cinematografici che televisivi.

Tutte le novità sul nuovo progetto Disney Plus

Il primo in programma è uno spin-off TV di Black Panther per Disney + che si concentrerà sul Regno di Wakanda. I dettagli sullo spettacolo e il suo cast non sono ancora disponibili, ma considerando la ricchezza di tradizioni sulla storia di Wakanda, l’MCU deve ancora esplorare, è probabile che giocherà un ruolo importante nelle fasi future.

Coogler ha dichiarato in una dichiarazione che “non vede l’ora di imparare, crescere e costruire un rapporto con il pubblico di tutto il mondo attraverso le piattaforme Disney. Siamo particolarmente entusiasti del fatto che faremo il nostro primo salto con Kevin Feige, Louis D ‘ Esposito, Victoria Alonso e i loro partner dei Marvel Studios, dove lavoreremo a stretto contatto con loro su alcuni programmi MCU per Disney +. Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l’ora di condividere “.

L’anno scorso durante una chiamata per gli investitori, il capo della Marvel Kevin Feige lo ha confermato l’MCU non rifonderà T’Challa dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, il che significa che il mantello di Black Panther può o non può essere tramandato a un altro personaggio – sua sorella, Shuri, per esempio, che ha assunto l’identità del supereroe nei fumetti.