Il primo evento collaborativo di Super Mario Bros.35 si è concluso e si è rivelato un successo. L’evento ha assegnato ai giocatori il compito di sconfiggere complessivamente 3,5 milioni di Bowsers e hanno superato tale obiettivo, sconfiggendo 5.363.696 Bowsers in totale.

Le informazioni sul primo evento che si è svolto

Come ricompensa per il superamento dell’obiettivo dell’evento, tutti coloro che hanno partecipato e sconfitto almeno un Bowser durante l’evento riceveranno 350 punti di platino nel proprio account My Nintendo. Questi punti possono essere riscattati in premi sul sito web di My Nintendo, inclusi vari oggetti fisici come il set di portachiavi di Mario Splatoon 2 recentemente aggiunto (anche se temporaneamente esaurito).

Nintendo prevede di organizzare altri due eventi World Count Challenge a febbraio e marzo. I dettagli su questi non sono stati ancora annunciati, tuttavia. Super Mario Bros.35 è stato rilasciato a ottobre come parte della celebrazione del 35 ° anniversario di Super Mario di Nintendo ed è gratuito da scaricare e giocare esclusivamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Tuttavia, proprio come Super Mario 3D All-Stars, il gioco è una versione a tempo limitato; sarà disponibile solo fino al 31 marzo.

Altre notizie di Mario, Nintendo ha recentemente rivelato un secondo set di spille per il 35 ° anniversario di Super Mario. Come il precedente set di spilli, devi completare un numero sufficiente di missioni a tema Mario sul sito Web di Nintendo prima di poterlo richiedere. Una di queste missioni è l’acquisto di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che verrà lanciato per Switch il 12 febbraio.