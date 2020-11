Se la pandemia ci impedisce di trascorrere del tempo con i nostri amici, perché non incontrarli online? Nel mondo virtuale di Super Mario, per esempio! Giocare è già di per sé un’attività molto divertente, specie in questo periodo in cui siamo costretti a trascorrere molto tempo a casa. Allora, perché non giocare online con gli amici? Se possedete una Nintendo Switch, ecco i migliori titoli multiplayer da giocare insieme!

SUPER MARIO PARTY

Un simpatico gioco da tavolo – con tanto di dadi – ambientato nel mondo fungoso di Super Mario. Scegli il tuo personaggio e competi con i tuoi amici in tanti minigiochi!

MARIO KART 8 DELUXE

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo eccezionale a cui giocare sia da solo che con gli amici. Ci sono più di quaranta personaggi Nintendo tra cui scegliere, tanti circuiti e veicoli personalizzabili.

OVERCOOKED 2

All’inizio può sembrare facile, ma vi posso assicurare che col tempo i livelli diventeranno sempre più difficili e superarli richiederà davvero tanto impegno (e tentativi)! Un gioco di cucina in cui, da soli o in compagnia dei propri amici, si dovranno superare prove a tempo e realizzare piatti, pulire e sgomberare quanto più velocemente possibile.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

Inutile parlarne, sicuramente lo conoscerete e ne avrete sentito parlare abbastanza. Il miglior simulatore di vita per Nintendo Switch in cui è possibile visitare e trascorrere nelle isole dei propri amici.

DIABLO III: ETERNAL COLLECTION

Diablo III è un gioco di ruolo con oltre 800 abilità da sbloccare, centinaia di fantastiche creature da combattere e tanto bottino da trovare.

FORTNITE

Anche in questo caso non c’è molto da dire. Si tratta di uno dei battle royal più popolari di sempre che viene per giunta offerto gratuitamente. Puoi giocare con gli amici o altri giocatori casuali online. Il gioco viene costantemente aggiornato con nuovi oggetti e funzionalità.