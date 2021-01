Da Bennet è stata attivata una campagna promozionale molto interessante, disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, con validità fissata fino al 3 febbraio 2021.

Gli utenti possono accedere agli sconti recandosi personalmente in negozio, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, i vari prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono tutti in versione no brand, salvo indicazione differente.

Bennet: quali sono le offerte da non perdere

Per gli utenti che da sempre avrebbero voluto acquistare un prodotto Apple, è arrivato il momento di iniziare a sognare, poiché il volantino corrente garantisce l’accesso all’ultimo iPhone 12 Mini, attualmente in vendita a 789 euro nella sua versione con 128GB di memoria integrata.

Esattamente dalla parte opposta della barricata, in termini di prezzi finale di vendita, troviamo sicuramente la Xiaomi Mi Band 5, una smartband estremamente economica, ma con la quale si riesce ad accedere ad un display AMOLED a colori, a prestazioni adeguate e ad una applicazione molto interessante, tutto con una spesa di soli 34,90 euro.

Nel mezzo si posizionano vari smartphone Android appartenenti appunto alla fascia media, del calibro di Samsung Galaxy A51, Huawei Y5p, Oppo A53s, Realme 7 o similari.

Quanto indicato è un piccolo estratto di ciò che vi aspetta da Bennet, non mancano anche sconti importanti nel segmento dei televisori di ultima generazione, sarà possibile puntare ad una smart TV LED da 75 pollici di marca Samsung a 999 euro, per scendere anche ad un modello da 50 pollici LG da soli 349 euro.