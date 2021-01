Durante il 2021 il colosso sudcoreano Samsung presenterà numerosi dispositivi di vario genere. Alcuni rumors ci hanno ad esempio rivelato qualche giorno fa l’arrivo di una nuova famiglia di laptop, cioè i nuovi Samsung Galaxy Book Pro. A quanto pare, però, nei piani di Samsung ci sarà anche un ulteriore tablet, ovvero il prossimo Samsung Galaxy Tab A 8.4 2021.

Samsung presenterà il nuovo Galaxy Tab A 8.4 2021: eccolo in questi CAD renders

Qualche giorno fa sono spuntati in rete alcuni leaks riguardanti l’arrivo del prossimo Samsung Galaxy Tab S7 Lite, ma a quanto pare nei piani dell’azienda c’è anche un altro tablet. Questa volta, però, si tratta di un dispositivo di fascia economica e arriverà sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Tab A 8.4 2021. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il portale Mysmartprice ha pubblicato alcuni CAD renders del dispositivo in questione realizzati dal noto leaker OnLeaks.

Come è possibile osservare, il nuovo tablet economico di Samsung sarà caratterizzato da un design piuttosto curato, con uno spessore contenuto e senza alcun tasto fisico sulla parte frontale. In basso sul frame laterale sono collocati una porta di ricarica di tipo USB-C, lo speaker audio e il microfono principale. In alto, invece, è posizionato il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. La backcover posteriore, infine, ospiterà un singolo sensore fotografico posto in alto sul lato sinistro. Le dimensioni del device, invece, sembra che saranno pari a 201.9 x 125.2 x 7 mm. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni tecniche, come il sistema operativo pre-installato, i tagli di memoria prescelti e il processore.