Gli appassionati di Pokemon sono sempre alla ricerca di nuovi gadget e quello di cui stiamo per parlarvi di sicuro li riempire di gioia. La celebre casa di produzione di orologi digitali Casio è infatti pronta a mettere in commercio un’edizione speciale del proprio orologio. Il nuovo modello farà parte della linea Baby-G. Questa tra l’altro non è la prima collaborazione tra il marchio di orologi e il mondo dei mostriciattoli portatili.

Inoltre nell’ultimo periodo sembra che i Pokemon vogliano letteralmente invadere il mondo della moda. A prova di ciò le recenti collaborazioni con due marchi dell’alta moda come North Face e Gucci. Insomma sembra proprio che i Pokemon vogliano invadere il mondo dell’abbigliamento con i loro colori sgargianti.

Pokemon: il nuovo Casio dedicato a Pikachu

Come detto questa non è la prima collaborazione con Casio, già nel 2019 i due brand avevano realizzato un modello speciale per celebrare i 25 anni dalla nascita dei Pokemon. Questa volta però oltre ad un semplice motivo dedicato sul cinturino il nuovo modello sarà molto più elaborato. L’orologio infatti presenterà delle lancette che richiameranno le orecchie di quello che è a tutti gli effetti il più famoso tra i pokemon; il motivo del cinturino sarà mimetico e richiamerà la silhuette di Pikachu.

La fascia per il cinturino invece avrà stampata la coda del piccolo topino giallo. In oltre da sottolineare anche la confezione dell’orologio che sarà a tema. Ovviamente il contenitore avrà la forma di una sfera Pokè, d’altronde tutti i Pokemon hanno bisogno della propria sfera quando devono riposarsi.