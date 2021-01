Le console tanto attese, Xbox Series X/S e PlayStation 5, sono arrivate sugli scaffali dei negozi fisici e online da pochi mesi, ma entrambe le console sono state incredibilmente difficili da trovare fin da subito. Se sei stato abbastanza fortunato da trovarne una, o hai solo i controller delle rispettive console, c’è una buona notizia per te. Ora puoi utilizzare il tuo nuovo controller per Nvidia Shield TV, con i box TV Android.

Nvidia sta implementando un nuovo aggiornamento software per alcuni dei suoi prodotti Shield, noto come SHIELD Experience Upgrade 8.2.2. La novità principale è il supporto per i controller più recenti di Sony e Microsoft, come accennato poco fa. Anche se Nvidia non ha menzionato se tutte le funzionalità presenti su entrambi i gamepad sono già disponibili e perfettamente funzionanti.

Nvidia Shield TV: arriva la compatibilità con i controller per PlayStation 5 e Xbox Series X e S

Era già possibile collegare un controller per PS5 ad una TV Nvidia Shield (funziona parzialmente con alcuni dispositivi Android recenti). Tuttavia, pare che la mappatura dei pulsanti sia tutt’altro che perfetta e decisamente confusionaria. Il nuovo aggiornamento aggiunge anche la compatibilità con i sistemi di automazione Control4 per la casa. Inoltre, la nuova patch di sicurezza di dicembre 2020 e uno strumento di controllo del volume IR migliorato. Infine, tutte le migliorie necessarie per rimediare ad alcuni bug.

Potrebbe non essere esattamente quel che si spera di ricevere acquistando i controller per PS5 o la nuova Xbox, ma può rivelarsi un’iniziativa interessante in attesa di ricevere anche la desiderata console corrispondente. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.