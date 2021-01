V-TEX è un’azienda che realizza delle particolari scarpe impermeabili. La sua ultima creazione, però, vuole andare oltre la semplice calzatura resistente all’acqua: si chiamano V20 e sono delle scarpe ispirate alle calzature della NASA, con uno strato interno rivestito in fibra d’argento, ideale per sterilizzare l’area intorno ai piedi e respingere i cattivi odori.

V20, la scarpa super tech che mantiene i piedi sempre profumati

Queste scarpe sono davvero fenomenali, realizzate per resistere alle intemperie ed alle condizioni più critiche. Possono infatti resistere a temperature fino a -20 gradi o +200 gradi, sono anti-vento, anti-macchie e resistenti all’acqua.

Il materiale utilizzato per la realizzazione delle scarpe V20 è resistente ai raggi UV, insonorizzato ed è traspirante, così che i piedi restino freschi ed asciutti tutto il giorno. Per combattere i cattivi odori, poi, queste scarpe sono dotate di un deodorante integrato che offrono una super protezione dagli odori, per mantenere i piedi profumati tutto il giorno.

Completano le caratteristiche delle scarpe, una soletta imbottita per un comfort estremo, realizzata in bambù ed antibatterica, ed un design leggero ed estendibile, per una migliore vestibilità. Uno dei contro delle V20 è probabilmente il prezzo. Se si sostiene il progetto durante la sua fase di crowdfunding, il prezzo è abbastanza abbordabile, anche se è necessario attendere fino a marzo per la spedizione spedizione. D’altra parte, il prezzo al dettaglio potrebbe essere non poi così accessibile per qualcuno.

La super vendita anticipata per la collezione Nite e Hivvy è ancora attiva su Indiegogo, con due paia a $ 148,00 (€ 126,00), con uno sconto del 42% sul prezzo al dettaglio di $ 258,00 (€ 220,00). Un paio di ciascuna di queste collezioni costa $ 79 (€ 67,00), con il 39% di sconto sul prezzo al dettaglio di $ 129,00 (€ 110,00). Per la collezione Design, puoi acquistarla a $ 89,00 (€ 76,00), uno sconto del 35% sul prezzo al dettaglio di $ 139,00 (€ 118,00).