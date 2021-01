Il nuovo anno inizia con una serie di annunci dedicati al mondo smartphone. Nei prossimi giorni infatti arriverà ufficialmente il nuovo iQOO 7 che si preannuncia come il flagship dell’azienda.

Secondo le prime indiscrezioni, questo smartphone sarà secondo device al mondo ad equipaggiare il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Infatti ricordiamo che il primo è stato Xiaomi Mi 11 presentato a fine dicembre proprio per ottenere il primato assoluto.

Il lancio di iQOO 7 è previsto per il prossimo 11 gennaio in Cina. Il device inoltre si è mostrato sui principali siti di benchmark confermando le ottime potenzialità ed è caratterizzato dal numero di modello V2049A. Questo smartphone nei giorni scorsi ha totalizzato un punteggio di 752935 su AnTuTu mentre in queste ore è apparso su un’altra piattaforma.

iQOO 7 è il nuovo flagship che equipaggerà il SoC Qualcomm Snapdragon 888

Il punteggio ottenuto da iQOO 7 su Geekbench è di 1125 punti nel test in single core e 3637 punti nel test in multi-core. I risultati sono in linea con quelli ottenuti da altri device che equipaggiano un hardware simile come per esempio Xiaomi Mi 11 e Galaxy S21.

Inoltre, è possibile scoprire che il flagship è caratterizzato, oltre che dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, anche da 12GB di memoria RAM LPPDR5. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, possiamo aspettarci un display AMOLED da 6.56 pollici e un notch tondo al centro del display. Il refresh rate sarà a 120Hz ed inoltre sarà presente anche un lettore di impronte digitali integrato nel display.

Il sistema operativo sarà basato su Android 11 e non mancherà il supporto alla ricarica rapida a 120W. Il comparto fotografico potrà contare su un’ottica principale da 48MP con stabilizzazione OIS. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli di iQOO 7.