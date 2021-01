Samsung si sta preparando al lancio della famiglia Galaxy S21. Il nuovo anno dell’azienda coreana inizierà molto presto, infatti la presentazione è prevista per il 14 gennaio. Purtroppo al momento non ci sono state conferme ufficiali in merito, anche se qualcosa inizia a muoversi.

Infatti, in queste ore è apparso su YouTube un video non elencato della divisione americana di Samsung. Questo video non è ancora stato pubblicato ufficialmente ma raggiungibile solo attraverso il link diretto.

Nel teaser viene mostrata l’evoluzione della serie Galaxy S dalle sue origini fino al Galaxy S20. La carrellata nella storia del brand evidenzia le principali specifiche di ogni device e in che modo è cambiato il design di ogni smartphone. Inoltre, alla fine del video appare la scritta “A new Galaxy awaits“.

Samsung si prepara a lanciare i Galaxy S21

Il riferimento è chiaramente alla nuova famiglia Galaxy S21 in arrivo nei prossimi giorni. Infatti, con un gioco di animazioni, Samsung sfrutta il nuovo anno e l’arrivo del 2021 per evidenziare appunto il numero 21.

Al momento i device sono ancora avvolti dal mistero ma continuano a trapelare informazioni. Possiamo aspettarci grandi miglioramenti nell’autonomia ma anche altre novità tecniche. Infatti Samsung terrà vari eventi in queste settimane.

Il primo è previsto per il 6 gennaio e sarà dedicato alla presentazione delle tecnologie legate ai nuovi display. Il 12 gennaio invece Samsung presenterà ufficialmente la nuova famiglia di SoC tra cui Exynos 2100 che sarà montato sui Galaxy S21. Infine, il 14 gennaio sarà il turno dei nuovi device top di gamma dell’azienda coreana.