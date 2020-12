Gli utenti aventi età massima 30 anni che desiderano ottenere una tariffa telefonica conveniente e ricca di Giga di traffico dati hanno la possibilità di acquistare una nuova SIM WindTre e attivare la tariffa WindTre Young con Easy Pay.

WindTre Young con Easy Pay: contenuti, attivazione e costo di rinnovo della tariffa!

La tariffa WindTre Young con Easy Pay permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa è di 11,99 euro al mese. La spesa dovrà essere saldata tramite una delle modalità di pagamento indicate dall’operatore. Quindi, i nuovi clienti potranno scegliere tra il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione prevede una spesa iniziale di soli 6,99 euro, con SIM attiva per almeno 24 mesi. Al costo iniziale sarà necessario aggiungere la spesa prevista per la nuova SIM e per il primo rinnovo anticipato della promozione. I clienti interessati potranno recarsi in uno dei numerosi punti vendita, dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito ufficiale WindTre, e completare l’attivazione.

Si ricorda che soltanto i clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Young e che coloro che non hanno ancora compiuto il ventunesimo anno di età possono ricevere gli stessi contenuti a un costo ancora più conveniente. I clienti under 20, infatti, tramite la tariffa Student con Easy Pay possono ottenere 80 GB e tutto illimitato a soli 9,99 euro al mese.