Gli operatori virtuali nell’ultimo periodo stanno facendo parlare molto di sé. Ma cosa sono? Trattasi di operatori che, essendo privi di infrastruttura di rete, si appoggiano a quella degli operatori tradizionali (MNO) per poter vendere le proprie offerte. Questi prendono il nome di MVNO e vengono rappresentati da Very Mobile, Kena Mobile e ho. Mobile. Scopriamo tutte le offerte MVNO.

Offerte MVNO: Very Mobile

Very Mobile si serve di WINDTRE e si contraddistingue dalle altre per le sue offerte, che partono da 4,99 euro al mese e che sono tutte di tipo all inclusive. Le promo in questione sono di due tipologie: da 4,99 euro al mese e da 6,99 euro. La prima comprende 30 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati. La seconda invece include 100 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati.

Nella pratica esse si rivolgono agli utenti di altri MVNO che decidono di cambiare operatore in portabilità, quindi conservando il vecchio numero.

2. Kena Mobile

Kena Mobile è un operatore virtuale che si serve dell’infrastruttura di rete di TIM. La sua miglior promozione prende il nome di Kena 5,99 Flash e include minuti e SMS illimitati e 70 Giga di Internet. Nel caso in cui si fosse clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb o di un altro operatore virtuale, il costo da sostenere sarebbe pari a 5,99 euro al mese, mentre in tutti gli altri casi il costo dell’offerta ammonterebbe a 13,99 euro al mese.

3. ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone. La tariffa base di questo, riservata ai clienti Iliad e ad alcuni MVNO, somiglia a quella di Kena. Ha infatti un costo di 5,99 euro al mese e include:

• minuti e messaggi senza limiti;

• 70 Giga di Internet.

Vi è inoltre una promo che comprende 50 Giga e minuti e messaggi illimitati, la quale può essere attivata:

• al costo di 8,99 euro al mese dai clienti Kena e Daily Telecom, oltre che per l’attivazione di un nuovo numero;

• al costo di 12,99 euro al mese per tutti gli altri numeri.