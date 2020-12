MediaWorld mette la freccia e sorpassa letteralmente Unieuro con il lancio della propria campagna promozionale intitolata Sconto Subito, all’interno si trovano tantissimi sconti, ma sopratutto offre all’utente la possibilità di scegliere praticamente ciò che più desidera, senza porre limitazioni particolari.

La soluzione descritta nell’articolo, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ed anche sul sito ufficiale dell’azienda; in questo secondo caso è importante ricordare la presenza di spese di spedizione per la consegna diretta al domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta.

Tutti gli sconti sono attivi fino al 10 dicembre, ed è inoltre presente la rateizzazione senza interessi su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque si spendano più di 199 euro.

MediaWorld: con lo Sconto Subito non si scherza

Alla base del volantino MediaWorld troviamo uno sconto visto più volte da Trony e similari, l’utente può aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, senza distinzioni o limitazioni. Una volta giunto in cassa, al superamento di una determinata soglia minima di spesa, potrà godere di una riduzione prestabilita, non cumulabile.

Coloro che supereranno i 2000 euro di spesa riceveranno 300 euro di sconto, per scendere poi verso 150 euro su 1000 euro, 100 euro su 750, finendo con 50 euro con una spesa di almeno 500 euro.

Il volantino MediaWorld, per comprenderlo appieno e conoscerlo da vicino, può essere sfogliato direttamente sul sito dell’azienda, ricordate che le scorte non sono limitate, ma sull’e-commerce potrebbero terminare prima del previsto.