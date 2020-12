Unieuro è assolutamente fuori di testa, il nuovo volantino pensato per i primi giorni del mese di Dicembre, rispecchia esattamente le stesse identiche offerte del Black Friday, permettendo ancora oggi all’utente di godere dei medesimi prezzi, e dei prodotti di altissimo livello.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, grazie alla suddetta l’utente potrà acquistare stando comodamente seduto sul divano di casa propria, e ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, per ogni ordine superiore ai 49 euro (senza limitazioni particolari).

Unieuro: tantissimi prezzi in offerta a prezzi convenienti

Il volantino Unieuro rispecchia chiaramente ciò che l’utente si aspetta in questo periodo, di conseguenza spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, proposto ad un prezzo non particolarmente elevato, saranno necessari solamente 499 euro per il suo acquisto definitivo.

In alternativa sono comunque disponibili tantissimi prodotti più economici, non mancano infatti Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo Reno 2z, Huawei P40 Lite, Oppo A52, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A10, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A71 o Motorola Moto E7 Plus, tutti in vendita a prezzi che non superano i 300 euro.

Per conoscere nel dettaglio l’intera campagna promozionale di Unieuro, sarete costretti a collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite questo link, ed approfondire i singoli prezzi dei prodotti effettivamente in promozione. Il volantino Unieuro è in scadenza a breve, di conseguenza avete ancora pochissimo tempo a disposizione.