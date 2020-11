I ragazzi del corso Comunicazione della Digital Media Academy in collaborazione con Enac Puglia e Regione Puglia hanno affrontati questi temi: perché le aziende investono su Instagram, come creare contenuti efficaci, come realizzare un piano editoriale e quali strategie adottare per raggiungere gli obiettivi.

Digital Media Academy è un progetto innovativo ideato e sviluppato dell’Ente di Formazione Enac Puglia per valorizzare la formazione professionale gratuita nei settori della Comunicazione e della Digital Strategy.

Come si sviluppa il corso

Si sviluppa su 3 percorsi formativi dedicati al mondo della comunicazione, del marketing e dell’ecommerce. Per supportare le aziende nel processo di digitalizzazione, il progetto offre un percorso di formazione che aiuti i giovani ad acquisire le competenze necessarie.

Tanti gli argomenti trattati e da trattare, da come è cambiata la comunicazione aziendale interna ed esterna al concetto di brand, il concetto di visual e mission aziendale. In particolar modo, i ragazzi con la Docente Sara Tufo, Social Media Manager di GoBrand, si stanno avvicinando con un approccio nuovo e professionale a Instagram, la piattaforma preferita dai giovani.

Il social della condivisione di immagini e video con gli amici non è solo uno strumento di svago, ma un canale importante di comunicazione e di vendita, uno strumento indispensabile da inserire nelle strategie aziendali di comunicazione e marketing. Importante farlo conoscere in questa chiave del tutto nuova ai ragazzi che per la prima volta si avvicinano al mondo della comunicazione digitale.

Oggi per farsi conoscere bisogna sfruttare le potenzialità che Internet e i social offrono. Ma perché un’azienda dovrebbe utilizzare Instagram? È l’unico social costruito appositamente per la navigazione mobile in grado di puntare unicamente su contenuti visuali accattivanti, tendenzialmente virali e di valore.

Bisogna insegnare l’utilizzo consapevole della piattaforma in chiave professionale e di business. E in questa direzione la Digital Media Academy offre conoscenze e strumenti per coloro che si avvicinano e che vogliono intraprendere una carriera nel mondo del Digital.