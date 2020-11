L’operatore telefonico WindTre ha lanciato, per un periodo limitato di tempo, una serie di promozioni speciali per chi è già suo cliente. WindTre sta cercando di aumentare la fidelizzazione dei propri clienti sfruttando il periodo di grandi sconti tipico delle settimane pre natalizie. Cogliendo l’occasione del Black Friday il gestore ha messo a disposizione una serie di offerte a prezzi scontati.

Le offerte in questione, disponibili fino all’1 dicembre, fanno parte del catalogo Giga Boom, ma è disponibile anche la nuova promozione XMas Giga Unlimted. Tutte le promozioni lanciate dalla compagnia comprendono tantissimi Giga ad un prezzo molto vantaggioso; tra queste ad esempio, la 50 Giga Boom offre 50 Gigabyte di traffico dati al prezzo scontato a 7,99 euro, invece che 8,99, per i primi tre mesi dall’attivazione.

WindTre: le offerte speciali per i propri clienti

Un’altra offerte oggetto di promozione è al 120 Giga Boom. In questo caso saranno disponibili ben 120 Giga; in questo caso, come nel precedente, si applicherà uno sconto per i tre mesi di durata della promozione che verranno pagati 10,99 euro invece dei classici 13,99. Particolarmente interessante la Unlimited Giga Boom che garantisce Giga illimitati ad un prezzo scontato di 21,99 euro contro i soliti 29,99 euro.

Tutte le promozioni sopra elencate sono disponibili esclusivamente per chi è già cliente WindTre e non prevedono un bundle mensile. Al termine della promozione il servizio sarà disattivato in automatico senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’utente. Inoltre, come viene specificato, i Giga suppletivi inizieranno ad essere consumati solo al termine di quelli previsti dal normale piano tariffario.