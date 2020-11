In queste ore sono spuntate in rete tantissime informazioni riguardanti la famiglia Galaxy S21. I nuovi top di gamma di Samsung sono stato oggetto di un leak che ne ha svelato molti dettagli. Al momento non possiamo confermare se si tratti di informazioni veritiere, ma a giudicare dalla quantità di particolari, potrebbero esserlo.

Una delle prime informazioni trapelate riguarda il SoC scelto da Samsung per la famiglia Galaxy S21. Il produttore coreano equipaggerà due soluzioni diverse a seconda del mercato in cui saranno commercializzati i device. Questo dettaglio è comune per tutta la serie, ma adesso scendiamo più nel particolare.

Secondo gli ultimi rumor, il Galaxy S21 sarà caratterizzato da un display LTPS da 6.2 pollici. La risoluzione sarà FullHD+ mentre il refresh rate arriverà a 120Hz. Il SoC come anticipato varierà a seconda del mercato di riferimento così come l’ammontare di memoria RAM.

Il Samsung Galaxy S21 non ha più segreti

Un grande novità sarà il comparto fotografico. Il device infatti potrà vantare tre ottiche, come per il suo predecessore, ma rinnovate nelle funzionalità. Il sensore principale sarà da 12MP a cui si affiancherà un sensore ultrawide sempre da 12MP e un teleobiettivo da 64MP. L’ottica della fotocamera principale invece potrebbe restare invariata rispetto al Galaxy S20, quindi un sensore da 10MP.

Le feature fotografiche saranno migliorate anche lato software. Il device sarà in grado di riprendere in 4K a 60fps su tutte le fotocamere. Sarà supportata anche la ripresa in 8K a 30fps e la doppia registrazione attivando la fotocamera anteriore e posteriore. Non mancherà la modalità Super Steady Stabilization per una maggiore stabilità delle riprese. Inoltre sarà presente una modalità automatica in grado di passare da 30 a 60fps a seconda delle condizioni di illuminazione.

La batteria sarà da 4000mAh, la stessa di Galaxy S20. Samsung lancerà il nuovo Galaxy S21 con la One UI 3.1 basata su Android 11 e il device sarà inoltre compatibile con le reti 5G. Le colorazioni disponibili al lancio saranno: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White.