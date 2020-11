Il debutto di Pixel 5 sul mercato ha portato con se anche una nuova versione dell’applicazione dedicata alle fotografie. La Google Camera in versione 8.0 è stata per alcune settimane una esclusiva dell’ultimo nato a Mountain View.

Le novità di questa versione sono molte ed estremamente interessanti. I Pixel 5 potevano godere di nuove funzionalità di scatto e di registrazione video. Tra queste novità spicca la possibilità di effettuare uno Zoom Audio o regolare lo zoom con un solo tocco.

Inoltre, l’app è stata ridisegnata per risultare più pulita e di facile utilizzo. Il nuovo layout va a modificare l’interfaccia per renderla meno invadente e soprattutto rendere più accessibili tutte le funzionalità.

In queste ore però, Google ha deciso di rendere disponibili le feature per tutti i device appartenenti alla famiglia Pixel. Big G ha pubblicato un nuovo aggiornamento dell’app Camera che così arriva alla versione alla 8.1. Un utente su Twitter ha confermato di aver ricevuto l’aggiornamento tramite Play Store sul proprio Pixel 4 XL.

Google aggiornerà tutti i Pixel con la nuova Google Camera

Attraverso una analisi più approfondita dell’APK di installazione, emerge come la Google Camera 8.1 sia compatibile con tutti gli smartphone Pixel. Tra questi rientrano ovviamente i Pixel 4 e Pixel 4 XL che stanno già ricevendo l’aggiornamento. Tuttavia fa piacere sapere che anche i Pixel 2 e Pixel 2 XL sono stati presi in considerazione e saranno aggiornati a breve.

Per quanto riguarda le feature disponibili, Google Camera 8.1 introduce sui Pixel 4 una nuova stabilizzazione dei video e la modalità Cinematic Pan. Al momento non è chiaro se tutte le funzionalità più recenti saranno disponibili anche sui device più datati. In ogni caso gli utenti Pixel non dovranno fare altro che aspettare questo nuovo aggiornamento automatico tramite il Play Store.