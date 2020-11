Coop e Ipercoop aprono le porte dei propri negozi a tutti gli utenti pronti ad acquistare la tecnologia a prezzi scontatissimi, la nuova campagna promozionale è un buonissimo concentrato di sconti, grazie ai quali è possibile raggiungere un risparmio notevole su ogni acquisto.

Il volantino descritto nell’articolo è in parte disponibile in negozio, ed anche con qualche piccola chicca attiva solamente online. Il consiglio è di prestare particolare attenzione alle singole pagine, potendo capire nel dettaglio quali prezzi è possibile cogliere nelle specifiche location.

Coop e Ipercoop: gli smartphone maggiormente scontati

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop spaziano su vari prodotti di tecnologia generale, ma presentano ugualmente un forte focus sugli smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa. Uno dei più interessanti è il buon vecchio Huawei P30 Lite, un modello fortemente economico in vendita a 199 euro, con servizi Google inclusi.

Gli utenti invece amanti del brand Samsung potranno fare affidamento sul Galaxy A41, uno smartphone dalla qualità leggermente superiore rispetto al suddetto, in vendita a 225 euro e da consigliare a coloro che vogliono andare sul sicuro senza spendere cifre troppo elevate.

Il volantino non si ferma naturalmente qui, per approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale proposto dall’azienda, dovete semplicemente aprire le pagine che trovate inserite nell’articolo, ricordate tuttavia le differenze, ovvero che alcuni prezzi saranno disponibili solo in negozio e viceversa. Tutti i prodotti sono comunque in versione no brand con garanzia di 24 mesi.