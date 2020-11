Il successo della famiglia OnePlus Nord ha portato il produttore ad ampliare la gamma di device presenti in questa sorta di brand parallelo. Infatti, dopo il debutto del primo device, ne sono arrivati presto anche altri due: Nord N10 e Nord N100.

L’offerta del produttore è chiara, fornire device che racchiudono l’esperienza OnePlus ad un prezzo competitivo. Secondo alcune nuove indiscrezioni, la famiglia Nord potrebbe allargarsi ulteriormente il prossimo anno. Infatti, i ragazzi di Android Central danno ormai per certo il debutto di un nuovo device nel primo trimestre del 2021.

Il device potrebbe chiamarsi OnePlus Nord SE, un nome che sembra estremamente simile a quello usato da Apple. Il produttore di Cupertino infatti ha denominato iPhone SE i propri smartphone caratterizzati da un prezzo più contenuto. Il prossimo anno quindi potremmo assistere al debutto di due smartphone caratterizzati dalla sigla SE.

OnePlus Nord SE potrebbe fare invidia a OnePlus 9

Per quanto riguarda OnePlus Nord SE, le informazioni a riguardo sono ancora molto poche. Tuttavia, da quello che è emerso, il device farà certamente parlare di se. All’interno dell’azienda, il dispositivo è conosciuto con il nome in codice Ebba.

Una delle prime feature trapelata è la batteria da 4500 mAh. In aggiunta a questo, OnePlus Nord SE sarà anche dotato del sistema di ricarica rapida di OnePlus 8T. Sarà quindi presente la tecnologia Warp Charge a 65W che permette prestazioni incredibili. Una ricarica completa potrà essere completata in appena 40 minuti.

Per quanto riguarda le altre specifiche, possiamo aspettarci un display AMOLED con alto refresh rate e il SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Non mancherà il supporto alle reti 5G. Certamente questo device sarà di tutt’altro livello rispetto a Nord 10 e Nord 100 e non resta che attendere i primi mesi del 2021 per scoprirlo.