Grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo scoprire che OnePlus 9 è ufficialmente in fase di sviluppo. Il nuovissimo top di gamma dell’azienda Cinese arriverà sul mercato verso marzo 2021.

Grazie ad un Tweet di TechDroider, possiamo anche scoprire i numeri di serie che contraddistingueranno ogni modello. In particolare OnePlus 9 avrà come identificativo LE2110. Per quanto riguarda la versione Pro ci saranno tre codici per distinguerlo: LE2117, LE2119, LE2120. Inoltre, il leaker ha rilevato anche la presenza di un terzo codice seriale che al momento non appartiene ad alcun device conosciuto: LE2127.

La presenza di tanti codici fa pensare che la famiglia OnePlus sarà particolarmente popolata. In particolare la versione Pro potrebbe essere caratterizzata da tre modelli distinti. Possiamo supporre che le tre varianti saranno principalmente legate alla diverse configurazioni di memoria RAM e di memoria interna.

Si inizia a parlare di OnePlus 9

There's LE2127 Also🤔No Information if it is a part of OnePlus 9 or OnePlus 9 Pro. https://t.co/HSCVX07ppp — TechDroider (@techdroider) November 7, 2020

Per quanto riguarda il device misterioso, al momento non si hanno maggiori dettagli in merito. Al momento l’unica certezza è che il device esiste ma il leaker non è sicuro del suo posizionamento. Provando ad immaginare, potrebbe trattarsi di una versione Mini da affiancare alle altre. Se così non dovesse essere, allora potrebbe anche non appartenere alla famiglia OnePlus 9 e quindi essere un nuovo OnePlus Nord.

Una ulteriore curiosità emersa con il leak scovato da TechDroider è l’origine del numero di serie. Il codice di tutti i device indicati come OnePlus 9 inizia con le lettere “LE”. Secondo la fonte, queste lettere sono le iniziali di “Lemonade” che rappresenta il nome in codice scelto dall’azienda cinese per indicare i nuovi flagship.