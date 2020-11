In questo ultimo periodo HMD Global sembra molto attiva sul mercato. Dopo aver tenuto una conferenza in cui ha presentato al mondo il Nokia 8 V 5G UW, già si parla dell’arrivo di un nuovo device.

In particolare, i nuovi rumor riguardano il Nokia 8000 4G. Secondo quanto emerso fino ad ora, questo device rientra nella categoria del feature phone, quindi appartenente alla fascia base del mercato. HMD Global potrebbe lanciarlo molto presto, infatti i ragazzi di Winfuture.de sono riusciti a trovare un poster promozionale.

Il device nasce come un remake in chiave moderna della serie Nokia 8000 classica. Lo stile rimane quello dei telefonini di una volta, con la presenza di una tastiera alfanumerica invece di un ampio display touch.

HMD Global è pronta a lanciare il Nokia 8000 4G

Parlando di caratteristiche tecniche, possiamo aspettarci che il Nokia 8000 4G sarà caratterizzato da un display LCD QVGA da 2.8 pollici. La risoluzione su un pannello così piccolo sarà di appena 320 x 240 pixel.

Il SoC scelto sarà il Qualcomm Snapdragon 210 accompagnato da 512MB di memoria RAM e 4GB di memoria interna. Sarà possibile espandere lo spazio di archiviazione inserendo una microSD fino a 128GB.

Considerando la presenza del 4G sul nuovo Nokia 8000, il device potrà navigare in rete. Ecco quindi che sia WhatsApp che Facebook saranno due app preinstallate. Completa il tutto una fotocamera da 2MP e una batteria da 1500 mAh mentre il sistema operativo sarà KaiOS.

Al momento non è chiaro in che mercati verrà commercializzato questo device. Sicuramente una soluzione del genere è pensata per il mercato Asiatico ma non è da escludere anche il debutto sul territorio europeo. Non resta che attendere maggiori dettagli.