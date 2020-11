Le SIM Card esistono dai primordi dell’era telefonica ed arrivano ai giorni nostri sotto forma di versione eSIM e nuSim. Nel tempo i supporti si sono evoluti passando in rassegna varie tecnologie di carring per l’uso delle risorse di rete. Con le prime build si è potuto utilizzare il 2G mentre oggi ci si è spinti addirittura al 5G. Quello che non è cambiato è l’approccio generale, considerando il fatto che ogni scheda telefonica si differenzia sostanzialmente per il numero.

Ci sono recapiti e recapiti che variano tra loro per la compresenza o meno di alcune cifre significative. Il numero della SIM è più importante di quanto si possa pensare. Tante persone, infatti, hanno scoperto inconsciamente di possedere una vera fortuna. In alcuni casi i numeri possono valere migliaia di euro. Sono le cosiddette schede oro, assai ricercate dai collezionisti ed ottima opportunità di realizzare un lucroso affare per i detentori. Ecco quali sono.

SIM Oro di TIM, WindTre e Vodafone: inizia al lotteria dei numeri più ricercati

I Top Numbers sono ampiamente conosciuti nel contesto dei forum di discussione, dove semplici utenti si improvvisano business man sulla base delle ultime scoperte emerse dopo un’asta di beneficienza di TIM, WindTre e Vodafone. Nell’occasione la ciclicità dei numeri ha ben ripagato per un contributo da diverse migliaia di euro.

Per poter parlare di SIM Gold è necessario che la combinazione prefisso-numero sia quanto più esclusiva possibile. Sequenze armoniche o numeri in scala sono abbastanza rari e valgono l’attenzione degli appassionati. Sono semplici esempi che nei casi più eclatanti possono arrivare a garantire un rendimento dei 1 milione di euro. Non sono ipotesi campate per aria ma è quanto stato riferito dal nostro intervistato in questo post, bersagliato da richieste di alte aziende e personalità che non hanno alcuno scrupolo nell’investire cifre a sei zeri per avere numeri mnemonicamente efficaci.