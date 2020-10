Netflix ha annunciato ai suoi utenti la fatidica notizia riguardo un nuovo aggiornamento del catalogo per cancellare nuovamente alcuni contenuti multimediali. Purtroppo questa è sempre una decisione molto discussa dai suoi utenti, ma necessaria per diversi motivi.

La piattaforma di streaming online è costretta ad eliminare alcuni contenuti perché i diritti precedentemente acquisiti per rendere disponibile il contenuto online hanno ormai fatto il loro corso e, dunque, scaduti, perché la serie televisiva si è ormai conclusa o semplicemente perché il titolo non ha riscosso il successo desiderato. Tale pulizia avviene periodicamente e ad oggi ci sono dei nuovi titoli in scadenza, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo nel paragrafo sottostante.

Netflix e i contenuti a cui dire addio: ecco quali sono

Purtroppo questa tanto odiata operazione della piattaforma è necessaria anche per fare spazio a dei nuovi titoli e alle nuove stagioni delle fiction disponibile prossimamente. In particolare, gli utenti di Netflix dovranno dire addio a numerose serie televisive come ad esempio: