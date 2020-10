Gli utenti di Netflix non aspettano altro di scoprire delle nuove comunicazioni in merito alle prossime uscite, in tanti vogliono scoprire soprattutto se manca poco all’uscita delle nuove stagioni di Lucifer, Stranger Things e You. Queste sono tre serie televisive che hanno riscosso un successo a livello mondiale, e purtroppo sono anche quelle che hanno subito dei forti rallentamenti, insieme ad altre, a causa del Covid-19.

Ad oggi, però, sembra smuoversi qualcosa perché le riprese di numerose produzioni cinematografiche sono ripartite rispettando tutte le precauzioni, ma eccovi svelati maggiori informazioni a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e You su Netflix: nuove puntate sono in arrivo

Lucifer ha dovuto bloccare le riprese in pieno lockdown per rispettare le direttive imposte in quel periodo anche se mancava la registrazione solo delle ultime puntate. La produzione di Lucifer ha così deciso di dividere la quinta stagione in due parti in modo da non dover rimandare l’uscita dell’intera stagione. La prima parte è già online sulla piattaforma da diverse settimane e a breve dovrebbe arrivare anche la seconda, anche se la produzione non si è espressa in merito.

Un’altra serie televisiva molto attesa è quella di Stranger Things con i suoi piccoli personaggi che hanno incuriosito gran parte degli utenti provenienti da tutto il mondo. La quarta stagione è ancora in fase di lavorazione, difatti in rete circolano già qualche foto del set. Sicuramente ci sarà da aspettare ancora qualche mese contando anche la post produzione, necessaria per una serie colma di effetti speciali.

L’attore Penn Badgley, noto per il suo ruolo di Dan Humphrey in Gossip Girl, ha riscosso un successo incredibile come protagonista della serie televisiva You. La produzione ha annunciato l’arrivo di una terza e ultima stagione, ma a causa del Covid le riprese hanno subito, anche in questo caso, dei forti rallentamenti. Ad oggi, purtroppo, non ci sono novità riguardo l’uscita, ma secondo alcune voci da corridoio le riprese sarebbero già iniziate.