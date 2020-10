Il gestore francese Iliad a distanza di parecchio tempo dal suo ingresso in scena sembra essere ancora il rivale più temuto dai principali operatori italiani. Ai suoi clienti sono infatti dedicate le tariffe più convenienti con l’intento di convincerli ad effettuare il trasferimento del numero e optare quindi per un altro gestore. WindTre, l’operatore nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia, persegue tale strategia, infatti dedica ai clienti del low cost francese una delle sue migliori offerte. A WindTre non passano inosservati nemmeno gli operatori virtuali, infatti anche i clienti di questi ultimi possono richiedere la portabilità e ottenere delle tariffe più che economiche.

WindTre: le migliori offerte sono dedicate ai clienti Iliad e MVNO!

I clienti Iliad e MVNO che decidono di trasferire il loro numero a WindTre ricevono quindi la possibilità di attivare le migliori offerte del gestore. Le tariffe loro dedicate appartengono al pacchetto WindTre Go 50 e sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese.

La WindTre Go 50 Top Plus è l’opzione più conveniente ma l’attivazione può essere effettuata soltanto dai clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO che trasferiscono il numero. I clienti in questione vanno incontro a un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese e ricevono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

I clienti Iliad, invece, hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus che prevede un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere:

Le due promozioni proposte da WindTre ai clienti Iliad e MVNO possono essere attivate accedendo al sito ufficiale del gestore, che non richiede alcuna spesa di attivazione e permette di acquistare la SIM ricevendola direttamente a casa senza dover saldare alcun costo di spedizione.