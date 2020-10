Anche questo mese il gestore WindTre si impegna al fine di invogliare i clienti del suo principale rivale ad effettuare il trasferimento del numero. I clienti Iliad, infatti, continuano ad avere l’opportunità di attivare l’incredibile tariffa WindTre Go 50 Fire Plus che prevede minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99€ al mese.

WindTre Go 50 Fire Plus: come attivare la tariffa trasferendo il numero da Iliad!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus può essere richiesta soltanto dai clienti Iliad che effettuano l’acquisto della nuova SIM e il trasferimento del numero utilizzando il sito ufficiale del gestore WindTre.

I nuovi clienti possono accedere all’apposita sezione “Offerte Per Te” presente sul sito http://www.windtre.it e procedere con l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere e potrà essere attivata anche in un secondo momento. Il gestore permette infatti di usufruire del servizio di video identificazione così da non dover essere necessariamente presenti al momento della consegna.

Al momento dell’acquisto è necessario sostenere una spesa di soli 16,99 euro poiché il gestore permette di attivare l’offerta gratuitamente ma richiede una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM; e di 6,99 euro per il rinnovo anticipato. In seguito sarà necessario andare incontro esclusivamente al costo previsto per il rinnovo della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus pari, appunto, a soli 6,99 euro al mese.

L’offerta proposta dal gestore WindTre permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati.

Inoltre, sono inclusi nel prezzo i seguenti servizi extra: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Chiamato e il servizio di segreteria telefonica.