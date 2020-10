Ormai da qualche tempo il Social Network più diffuso e utilizzato è Instagram che ha definitivamente battuto la concorrenza di Facebook. Instagram produce quotidianamente una massa incredibile di traffico, raggiungendo mensilmente il miliardo di utenti. Com’è nella natura stessa di un social network anche Instagram può essere utilizzato per fare nuove conoscenze, a prescindere da quale sia lo scopo di questa ricerca.

Per riuscire in questo intento però bisogna seguire alcune semplici regole per cercare di presentarsi al meglio al proprio interlocutore. La prima regola per far colpo sul social network riguarda le proprie foto. Creare un profilo con foto interessanti è di sicuro un ottimo modo per fare una buona prima impressione.

Instagram: come far colpo grazie al social network

Per trovare nuove persone da conoscere nella propria zona basterà utilizzare il sistema di ricerca di Instagram sfruttando la barra di ricerca. Da qui basterà scrivere i giusti hashtag, come per esempio il nome della propria città, per trovare un sacco di persone da conoscere. Dopo aver trovato una persona che vi risulta particolarmente interessante dovrete passare al primo contatto.

In questa fase è fondamentale non passare per un molestatore. Se avete intenzione di attirare l’attenzione attraverso qualche like sarà bene che non vi concentriate su immagini in costume e particolarmente ammiccanti. Dopo il like arriva il momento del messaggio; rompere il ghiaccio non è mai facile, ma per riuscirci potreste prendere spunto dalle immagini caricate sul profilo, cercando di capire quali possano essere gli interessi della persona all’altro capo del Pc.