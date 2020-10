In queste ore il browser web Vivaldi si sta aggiornando alla versione 3.4. Questo nuovo update porta con se diverse novità che saranno disponibili sia sulla versione desktop che Android. Nonostante gli update, resta sempre valido l’obiettivo centrale di migliorare e facilitare l’esplorazione web a tutti gli utenti.

Il nuovo Vivaldi 3.4 per PC migliora tutti gli aspetti della precedente versione. In particolare, i cambiamenti principali riguardano la possibilità per gli utenti di configurare i menù contestuali per velocizzare la navigazione.

Inoltre è stata aggiunta una funzione che permette di selezionare il tempo per effettuare un refresh automatico della pagina web che si sta visitando. Non manca anche la possibilità di catturare screenshots e allegarli ad una nota per condividere al volo idee e progetti.

Vivaldi 3.4 arriva su Desktop e Android

Per quanto riguarda la versione Android, resta sempre valido il vincolo di utilizzare una versione successiva a Android 5. Tuttavia, anche in questo caso le novità sono parecchie. Tutte le nuove feature sono state pensate per rendere l’esperienza d’uso di Vivaldi su mobile estremamente facile e intuitiva.

per migliorare la User Interface. Anche dal punto di vista delle prestazioni ci sono stati significativi miglioramenti sempre in quest’ottica. Proprio per questo motivo ci sono stati molti cambiamenti a livello grafico. Anche dal punto di vista delle prestazioni ci sono stati significativi miglioramenti sempre in quest’ottica. La gestione delle Speed Dials è stata migliorata grazie alla possibilità di scegliere il layout. Grazie ad icone grandi, medie e piccole, ogni utente potrà gestire la propria home page in autonomia e secondo i propri gusti.

Infine, gli sviluppatori hanno deciso di deliziare gli utenti PC e Android con una piccola sorpresa. All’interno del browser infatti sarà possibile giocare a Vivaldia, un gioco dallo stile retrò. L’ispirazione è chiaramente anni ’80 con uno stile Cyberpunk e grafica in pixel art e richiami agli arcade delle sale giochi.