Il prossimo major update di Huawei è la EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand Cinese. Al momento questo OS è disponibile in versione beta esclusivamente per gli ultimi device dell’azienda, quindi sono coinvolti le famiglie P40, Mate 30 e MatePad Pro.

Tuttavia, il colosso tech ha confermato che la EMUI 11 arriverà su tanti device. L’aggiornamento sarà rilasciato anche per i “vecchi” flagship di Huawei come la serie P30 e Mate 20.

Secondo le prime indiscrezioni giunte dalla Cina, la versione beta per questi dispositivi è già in fase di sviluppo. In particolare i rumor si riferiscono ai Huawei P30 e P30 Pro. Questo significa che nel corso delle prossime settimane potrebbe aprirsi la prima finestra per iscriversi alla beta.

Huawei P30 e P30 Pro presto riceveranno la EMUI 11

Come da tradizione del brand, i primi utenti che potranno provare la nuova interfaccia utente proprietaria saranno i clienti Cinesi. Dopo qualche settimana, di solito, la beta arriva anche in Europa. Infine, una volta verificato che il sistema gira bene e non ci sono bug gravi, arriva il via libero per l’aggiornamento ufficiale per tutti i device selezionati.