Riuscire ad avere DAZN Gratis è il sogno di molti ma non tutti possono permettersi di ricevere un simile regalo. Il noto servizio di streaming online di Calcio e Sport prepara una piccola rivoluzione con la promo del momento e la volontà di accaparrarsi tutti i diritti per la trasmissione in chiaro degli eventi di Champions League. Scopriamo insieme tutte le novità del momento.

DAZN Italia: Champions League e servizio GRATIS per parecchi mesi grazie alla nuova offerta

Le offerte DAZN sono strepitose per questo nuovo autunno infuocato di Sport. Oltre tutti gli eventi che vedremo tra poco in elenco il noto provider vuole assicurarsi il diritto di trasmettere le partite di Champions per un’asta che consente di trasmettere le stagioni 2021-2024. Questi, come detto, sono i contenuti accessibili dalla piattaforma:

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Puoi avere DAZN a costo zero in questo modo

Avevamo anticipato il fatto di poter aver DAZN in omaggio. Ciò è possibile per almeno 4 mesi grazie all’iniziativa “Porta un Amico” che si ottiene a ben determinate condizioni accedendo all’apposita area del proprio profilo personale. In particolare è necessario avere:

abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; amici che creano un profilo accedendo tramite link di invito;

di invito; abbonamento amico attivo per almeno 7 giorni;

nessun account sospeso o attivo nei 12 mesi precedenti;

precedenti; limite di utilizzo massimo di 4 volte con successiva disattivazione automatica dei rinnovi gratuiti

DAZN è accessibile in contemporanea da sei device con un solo account per le app disponibili su PC, smartphone, tablet, Smart TV e console senza limitazioni di tempo.