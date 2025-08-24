DAZN MyClubPass: ecco gli utenti che possono accedere alla nuova promo

Negli ultimi mesi, DAZN sta cercando nuove modalità per riconquistare i suoi ex abbonati. Una delle iniziative più recenti è MyClubPass, un piano pensato su misura per chi segue con passione una sola squadra di Serie A Enilive. L’idea è dare accesso all’intera stagione della propria squadra del cuore, con un costo decisamente inferiore rispetto alle tariffe abituali. Chi riceve l’email ufficiale dell’offerta ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, pagando solo 9,99 euro al mese per dodici mesi invece dei 29,99 euro previsti. Si tratta di un contratto con durata minima di un anno. E rinnovo automatico alla scadenza, salvo disdetta. L’iniziativa, riservata esclusivamente a nuovi clienti o ex abbonati, prevede un numero massimo di 50.000 adesioni e resterà valida fino alle 23:00 del 31 agosto 2025. A meno che DAZN non decida di estenderla o proporre campagne simili in futuro.

DAZN propone il nuovo piano MyClubPass

Il pacchetto include tutte le 38 partite della stagione della squadra selezionata. Accompagnate da approfondimenti, contenuti pre e post partita e highlights. Le regole per la visione restano quelle già adottate dagli altri piani DAZN. Due dispositivi possono collegarsi contemporaneamente, purché siano connessi alla stessa rete domestica. Mentre in mobilità è consentito l’accesso da un solo dispositivo alla volta.

Un aspetto distintivo della promo è che il nome dell’abbonamento cambia a seconda del club scelto. Come, ad esempio, MyMilanPass, MyInterPass, MyNapoliPass, MyRomaPass e così via. Fino a comprendere tutte le squadre presenti in Serie A Enilive. L’attivazione è semplice: basta accedere al proprio account, purché non sia attivo alcun abbonamento da tempo, e verificare la presenza del popup dedicato. Da lì, con un clic su “Attiva l’offerta”, si sceglie la squadra preferita, si seleziona il pagamento mensile e si inserisce un metodo valido tra carta di credito, carta di debito o PayPal. È utile sottolineare che una volta indicata la squadra non sarà possibile modificarla fino al termine dell’anno.

Chi decidesse di non proseguire oltre l’anno potrà annullare il rinnovo automatico direttamente dal proprio profilo. Con la visione garantita fino alla scadenza naturale del contratto con DAZN.