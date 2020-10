Qualche giorno fa, Sony ha rivelato che il 99% dei giochi per PS4 sarà compatibile con PS5 e che ci sono pochissimi titoli che non puoi giocare sulla console di prossima generazione. Ora, l’elenco dei 10 titoli si è appena accorciata.

RACON e KT Racing hanno detto a Push Square che stanno sviluppando una patch che renderebbe TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 compatibile con PS5. Un rappresentante di NACON ha detto alla pubblicazione che gli sviluppatori stanno lavorando per rendere il gioco di corse motociclistiche funzionante al 100% sulla nuova console.

PlayStation 5 è vicina al rilascio ufficiale

Non è chiaro se saranno in grado di implementare l’aggiornamento entro il 12 novembre, data di arrivo sul mercato della PS5. Ride on the Edge 2 non è l’unico gioco nell’elenco originale che riceverà un aggiornamento di compatibilità. Come notato da GamesRadar +, potrai anche giocare allo sparatutto DWVR su PS5. Uno sviluppatore del gioco ha recentemente annunciato su Reddit che Mad Triangles sta lavorando a una patch e che spera di rilasciarla prima dell’arrivo della PS5.

Dunque, la lista dei titoli non giocabili su PS5 diventa più corta; l’annuncio delle società apre la possibilità anche agli altri titoli di rilasciare una patch per far sì che siano riproducibili anche sulla console di nuova generazione di Sony. Anche se l’elenco ristretto potrebbe ridursi ulteriormente, c’è un gioco che non riceverà mai un aggiornamento: Shadwen. Il suo sviluppatore ha detto a Push Square che la schermata di caricamento del gioco stealth si blocca su PS5 e, poiché utilizza un motore precedente, la società non può più lavorare su una patch.