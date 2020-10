Anche se non ci sono molti nuovi giochi rilasciati per PS4 mentre ci avviciniamo al rilascio delle console di nuova generazione, compresa la PS5, i giochi più scaricati di Sony di settembre mostrano alcuni vecchi preferiti che vanno alla grande. Sebbene Rocket League sia passato ad un modello free-to-play solo il 23 settembre, è rapidamente balzato al numero uno durante il mese precedente.

Per quanto riguarda i download a pagamento, NBA 2K21 ha dominato il PlayStation Store statunitense a settembre, insieme a Marvel’s Avengers, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Madden 21 e Fall Guys. In Europa, invece, al primo posto troviamo Fifa 20, seguito da Fall Guys e NBA 2K21.

PlayStation Plus, i titoli di ottobre 2020

Tuttavia, la classifica free-to-play è la parte più interessante. Rocket League si trova in cima alla lista, rispetto ai nuovi arrivati ​​Spellbreak e Genshin Impact, dopo solo una settimana. Con l’Endo Starter Pack di Rocket League tra i primi dieci acquisti DLC per la settimana, sembra che il free-to-play possa aver dato nuovamente vita al gioco sportivo. Naturalmente, non ci aspettiamo che sia così anche durante il mese di ottobre dato l’interesse generale per i nuovi titoli del momento.

Per quanto riguarda i titoli PS VR, invece, in Europa vediamo al primo posto ancora Beat Saber, seguito da “Vader Immortal: A Star Wars Series” uscito su PlayStation il 25 agosto. A seguire troviamo Superhot VR, Blood and Truth e Job Simulator.

Nel frattempo, nel mese di ottobre sono usciti due nuovi giochi gratuiti per gli abbonati PsPlus. Parliamo di Need for Speed Payback e Vampyr.