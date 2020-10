Il listino offerte del gestore WindTre presenta alcune tariffe rivolte esclusivamente ai clienti under 20 e under 30. Le due offerte in questione sono la WindTre Student con Easy Pay e la WindTre Young con Easy Pay.

WindTre Student e WindTre Young: ecco le due tariffe con 80 GB e tutto illimitato!

Le due offerte dedicate ai giovani dal gestore WindTre consentono di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Entrambe, inoltre, permettono di ricevere in regalo il videogioco MotoGP 20.

A distinguere le due tariffe del gestore è il costo da sostenere per il rinnovo mensile.

I clienti aventi età massima 20 anni, infatti, possono procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Student con Easy Pay andando incontro a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese.

I clienti aventi età massima 30 anni, invece, possono richiedere l’offerta WindTre Young con Easy Pay andando incontro a un costo di rinnovo di soli 11,99 euro al mese.

Le due offerte sono disponibili in versione Easy Pay dunque è necessario saldare le spese previste tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione può essere effettuata, in entrambi i casi, attraverso il sito ufficiale. WindTre consente infatti di richiedere la nuova SIM online; e di riceverla tramite corriere senza dover andare incontro ad alcun costo di spedizione. Non sarà necessario essere presente al momento della consegna poiché il gestore offre la possibilità di completare l’attivazione della SIM in qualsiasi momento attraverso il servizio di video identificazione.