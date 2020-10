WindTre ha sempre dimostrato di essere attento alle esigenze dei più giovani dedicando loro le sue migliori offerte. Questo mese i clienti aventi età massima 20 anni avranno infatti la possibilità di richiedere la tariffa WindTre Student che, oltre ad offrire ancora degli ottimi contenuti, permette di ricevere in regalo anche il videogioco MotoGP 20.

WindTre Student: in regalo il videogioco MotoGP 20 ai clienti under 20!

I nuovi clienti WindTre aventi età massima 20 anni che procedono con l’attivazione dell’offerta WindTre Student hanno la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

In più al momento dell’attivazione ricevono in regalo il videogioco MotoGP 20. Il tutto prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese che dovrà essere saldata tramite una delle modalità di pagamento suggerite dall’operatore. Trattandosi di una tariffa disponibile in versione Easy Pay, infatti, WindTre richiede il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Nel caso in cui si preferisca far fronte alle spese di rinnovo tramite credito residuo sarà necessario rinunciare ai contenuti sopra elencati per usufruire mensilmente di: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo, però, non cambia.

I nuovi clienti dopo aver effettuato l’attivazione della tariffa WindTre Student hanno la possibilità di scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre, tramite la quale è possibile ricaricare la SIM; conoscere il credito residuo; contattare l’assistenza se necessario; e personalizzare la propria offerta.