Expert: arriva il nuovo volantino di fine settembre con prezzi shock

Il marchio Expert non tramonta mai, soprattutto perché è stato in grado di adeguarsi alle esigenze che il pubblico a mostrato di avere durante gli ultimi anni. L’evoluzione del mondo dell’elettronica non ha preoccupato il vettore che è stato in grado di relazionarsi al pubblico nel migliore dei modi. Il nuovo volantino mostra ancora una volta l’elettronica ai massimi livelli, con i prezzi più bassi sul mercato rispetto alla concorrenza diretta.

L’opportunità fornita da Expert sarà davvero interessante, visto che tutti coloro che non vorranno acquistare all’interno dello Store avranno un’alternativa. Sarà infatti disponibile l’acquisto online, direttamente dallo Store ufficiale dell’azienda che ovviamente applicherà un costo di spedizione minimo per la merce.

Expert, arriva il nuovo volantino che offre l’elettronica ai prezzi top sul mercato

Se stavate aspettando una grande occasione per acquistare il vostro nuovo smartphone, ecco che Expert arriva in vostro aiuto con il nuovo volantino. Qui potete trovare infatti qualsiasi tipo di dispositivo, a partire dalla fascia entry level fino ad arrivare ai top di gamma più interessanti.

Ovviamente a saltare all’occhio sono i dispositivi di casa Samsung ad esempio, dove potete trovare il nuovo Galaxy S20+ con un prezzo di soli 799 € rispetto al listino di 1000 €. Ci sono però tanti altri articoli interessanti, come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G.