Expert: il nuovo volantino sorprende gli utenti, smartphone low cost

Nel mondo delle vendite per quanto riguarda i prodotti di elettronica, Expert resta uno dei migliori esponenti soprattutto per quanto riguarda le vendite in Store. L’azienda è riuscita a superare brillantemente il periodo di crisi, ripartendo con tante offerte impressionanti. Queste sono state lanciate nel nuovo volantino che attualmente ripone un occhio di riguardo sull’elettronica.

E’ quindi molto semplice ottenere un gran risparmio sull’elettronica nonostante i prodotti all’interno dell’elenco siano davvero tanti e vari. L’opportunità viene concessa insieme ad un’altra occasione: quella di acquistare anche dal sito online agli stessi prezzi offerti sul volantino. Ovviamente andrà pagato un costo di spedizione.

Expert: arriva il volantino con i supersconti di settembre, eccone alcuni

Sicuramente il punto forte sul quale batterà Expert con questo nuovo volantino e l’elettronica. Stando a quanto riportato uno dei migliori acquisti in rapporto qualità prezzo sarà ovviamente il nuovo Samsung Galaxy S20+. Questo ha un prezzo di 799 €, il che significa un ottimo sconto rispetto al costo di listino che corrisponde a 1000 €.

Non è però finita qui, visto che ci sono tanti altri smartphone degni di nota come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite. Questo smartphone, dotato anche della nuova connettività in 5G, detiene un prezzo di soli 369 € con caratteristiche molto importanti. Ci sono poi tanti altri vantaggi che ti permetteranno di acquistare un prodotto a rate con tasso agevolato.