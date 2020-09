Da qualche giorno l’operatore per internet di casa wireless, Linkem, ha iniziato a riproporre l’offerta in abbonamento denominata Senza Limiti Mega Promo al prezzo scontato di 19.90 euro per 12 mesi.

Avendo rilanciato questa “vecchia” offerta, non è più disponibile la precedente offerta Linkem Senza Limiti Maxi Promo, che a differenza dell’attuale scontava il canone mensile per i primi 6 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Linkem ripropone la Senza Limiti Mega Promo a 19.90 euro al mese per un anno

L’offerta in Abbonamento Linkem Senza Limiti Mega Promo sarà disponibile fino al 26 Ottobre 2020, salvo cambiamenti, e prevede in dettaglio l’attivazione di una linea solo internet wireless illimitata con un canone mensile in promozione a 19.90 euro al mese per i primi 12 mesi, mentre dal tredicesimo mese ritorna al costo standard di 26.90 euro al mese.

Vi ricordo che il servizio di connettività Linkem viene fornito attraverso una rete FWA+, cioè Fixed Wireless Access in modalità Misto Fibra Radio con velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload. L’effettiva velocità di connessione dipende sempre dalla capacità e dal grado di congestione della rete e del server cui ci si collega, oltre che dalla copertura dell’area in cui si utilizza il servizio.

L’offerta prevede un contributo di attivazione di 100 euro scontato a 49 euro addebitato suddiviso nelle prime due fatture, andando così a pagare 12.25 euro al mese per i primi 4 mesi. Inoltre, grazie all’Assistenza Prime, il cliente potrà usufruire di un servizio di caring telefonico specializzato insieme ad un’assistenza continuativa sul proprio apparato per sistemare eventuali guasti o malfunzionamenti rapidamente. A questo punto non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.