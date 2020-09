Il trend di crescita per Iliad è positivo anche dopo questa stagione estiva. Il gestore francese ha avuto ancora una volta ragione nel continuare a puntare sulla ricaricabile, divenuta oramai simbolo, Giga 50.

Ad oggi, quindi, è possibile accostare Iliad agli altri grandi operatori attivi sul territorio italiano. Il grande successo del provider francese, oltre che alle già citate promozioni low cost, è figlio anche della capacità di superare gran parte delle critiche che si sono alternate nel corso degli ultimi mesi.

Iliad più Giga in viaggio: ecco la grande novità per il roaming

Tra i punti critici espressi contro Iliad, un capitolo a parte è stato dedicato al roaming. L’operatore, così come TIM, Vodafone ed altri gestori europei, deve garantire connessione dati agli utenti per la navigazione internet nei paesi UE. Ad inizio attività, la quota garantita da Iliad era però di soli 2 Giga.

Ovviamente questo limite non è passato inosservato per gli utenti. Anche a causa delle varie contestazioni, il gruppo commerciale di Iliad ha già effettuato una prima modifica per la promozione Giga 50. Con la ricaricabile principale ora ci sono a disposizione 4 Giga per navigare in internet dall’Europa.

La modifica definitiva alle politiche roaming è però arrivata con il cambiamento delle condizioni della promozione Giga 40. Anche con la ricaricabile da 6,99 euro, gli abbonati potranno ora beneficiare di 4 Giga per navigare in internet nei paesi UE. Difatti, quindi, la decisione è stata quella di equiparare le condizioni di Giga 40 e Giga 50. Questo cambiamento vale per vecchi e nuovi utenti.