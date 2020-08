Nel corso di questi giorni di fine Agosto, LG ha ufficialmente rilasciato un importante aggiornamento su alcuni dei modelli di punta, quali sono appunto gli ultimi TV LG Oled e NanoCell ThinQ 2020. D’ora in poi sarà possibile impartire comandi “hands-free“, o meglio è stata ufficialmente integrata Amazon Alexa.

Gli utenti avranno quindi la possibilità di parlare direttamente ad Alexa sul proprio televisore, per far partire la musica, ascoltare le notizie, il meteo o controllare i propri dispositivi smart, tutto utilizzando la propria voce, senza necessità di toccare fisicamente il telecomando. In aggiunta al comando vocale hands-free, è stato integrato il supporto smart home camera, alle sveglie, agli annunci, alle notifiche ed ai timer.

LG: i modelli di TV con il comando hands-free

L’aggiornamento è stato rilasciato precisamente su otto modelli di televisori, tra cui troviamo LG Oled TV Signature ZX 8K, OLED TV WX Wallpaper 4K, Oled TV GX Gallery 4K e TV Nanocell 99 8K. Dopo averlo installato, per iniziare ad utilizzare Alexa basterà registrarsi mantenendo la pressione sul pulsante Prime Video per qualche secondo, oppure selezionare l’app dedicata dalla barra del menù nella schermata Home. Per accedervi poi basterà comportarsi come se fosse installato nei normali speaker in vendita su Amazon.

Il tutto verrà installato in automatico se avete attivato il download in solitario, in caso contrario sarete costretti a recarvi nelle impostazioni e forzare l’aggiornamento del firmware installato nel vostro televisore LG. Non sappiamo con certezza se verrà effettivamente rilasciato anche per altri modelli, differenti da quelli indicati direttamente nel nostro articolo.