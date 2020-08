Al mondo, esistono due tipi di persone: chi si è da sempre schierato dalla parte di Apple e chi, invece, è a sostegno di Google e del suo sistema operativo. Esiste, poi, una minoranza neutrale, che si pone al centro di questi due poli e si muove verso l’una o l’altra direzione a seconda di diversi fattori. E sono proprio loro gli utenti che più potrebbero apprezzare ciò che le due fazioni considererebbero pura follia.

Adesso puoi installare Android 10 sul tuo iPhone e no, non è uno scherzo

Un team di ingegneri è riuscito a sviluppare una versione di Android 10 – l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile – destinata ad iPhone, consentendo dunque agli utenti in possesso di un melafonino di eseguire il software di casa Mountain View.

Al momento, Android per iPhone è ancora in Beta e il team Sandcastle, la realtà che si cela dietro questo progetto, comunica che non si conoscono le conseguenze che l’installazione e l’utilizzo del software possano avere sulla batteria, sulle prestazioni e altri componenti dell’iPhone.

Android 10 può essere installato su iPhone 7 (anche la versione Plus) e iPod Touch 7, che risultano essere i dispositivi che attualmente supportano la maggior parte delle funzionalità del software. Quest’ultimo, tuttavia, non sembra essere particolarmente fluido e presenta diverse lacune.

Del resto si tratta di un progetto ancora in fase di sviluppo, ma chi vuole smanettarci e provare come sarebbe un iPhone con Android, può adesso farlo scaricando la versione Beta sul proprio smartphone. Prima, però, è necessario effettuare il jailbreak ed eseguire una serie di script, come riportato sul sito ufficiale del progetto.