Le voci non fanno altro che moltiplicare ogni giorno, ma oggi, dopo tanti rumors e immagini concept, potremmo avere a che fare con qualcosa di più concreto. Apple, infatti, sembra avere rivelato – accidentalmente – la data di presentazione della nuova famiglia di iPhone.

Accidentalmente, perché ogni riferimento alla presunta data di lancio dei tanto attesi iPhone 12 è stato rimosso nel giro di pochi istanti, ma ciò non ha impedito, ad alcuni utenti più attenti, di immortalare quel piccolo dettaglio tanto importante.

iPhone 12, Apple ha svelato per errore la data di presentazione ufficiale?

Nelle prime ore del mattino, Apple ha caricato sul proprio canale YouTube un feed di prova per una imminente live streaming. La data indicata per lo streaming era fissata al 10 settembre, che cadrà di giovedì, cosa un po’ insolita per gli eventi Apple. Non è ancora chiaro, dunque, se questa sarà effettivamente la data di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12, evento per il quale il colosso di Cupertino starebbe – probabilmente – preparando già il terreno. A dare credito a questa ipotesi, anche il fatto che lo scorso anno l’evento di presentazione degli iPhone 11 si tenne proprio il 10 settembre.

Dall’altro lato, però, a suscitare qualche dubbio sono le stesse parole di Apple, che ha confermato – non molto tempo fa – che la disponibilità dei nuovi iPhone sarebbe stata posticipata di qualche settimana. Insomma, Apple potrebbe davvero aver svelato accidentalmente la data di presentazione dei nuovi iPhone 12, o si sarebbe potuto trattare di un errore che ha riportato come data di questo misterioso evento, quella dello scorso anno. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la verità.