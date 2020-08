Come annunciato anche durante gli scorsi giorni, il social network TikTok sta preparando un’azione legale contro il possibile ban del Presidente Donald Trump.

Secondo le anticipazioni la risposta di TikTok sosterrà l’incostituzionalità del divieto e potrebbe arrivare prima del previsto, forse già entro la giornata di martedì 11 luglio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok sta preparando un’azione legale contro Donald Trump

Si prevede che il social cinese avvierà una causa federale presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto meridionale della California, dove si trovano le attività di TikTok per gli USA. Oltre a sostenere che le motivazioni di sicurezza nazionale dell’ordine esecutivo sono prive di merito e di fondamento, l’azione legale di TikTok contro il bando di Trump sosterrà che l’ordine è incostituzionale perché l’amministrazione Trump non ha concesso a TikTok alcuna possibilità di rispondere.

Una fonte riportata da NPR ha dichiarato: “È basato su pura speculazione e congetture. L’ordine non ha riscontri fatto, si limita a ribadire la retorica sulla Cina che circola da tempo“. Un portavoce della Casa Bianca motivando le ragione dell’ordine esecutivo, ha dichiarato: “L’Amministrazione è impegnata a proteggere il popolo americano da tutte le minacce informatiche alle infrastrutture critiche, alla salute pubblica e alla sicurezza e alla nostra sicurezza economica e nazionale“.

L’ordine esecutivo firmato da Trump impone che TikTok debba cessare di funzionare negli USA entro 45 giorni, tempistiche su misura per fare in modo che Microsoft completi le trattative per l’acquisizione del social. Inizialmente si riteneva che Microsoft avrebbe comprato le attività di TikTok solo per gli USA, anche se nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sull’interesse del colosso.