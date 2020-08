La piattaforma americana Netflix è ben nota per la vasta scelta di film e serie tv che si possono trovare al suo interno. Ve ne sono di ogni genere: dai più romantici, agli horror, thriller, noir, o ancora commedie, comici, e addirittura film per ragazzi e cartoni animati per bambini. Per tale ragione negli ultimi periodi segnati dal Covid-19, questa ha riscontrato un enorme successo. Tra le serie televisive più viste in un 2020 tanto disastroso troviamo Lucifer, Vis a Vis e The Witcher.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher: tutte le novità sulle serie tv

Questa volta iniziamo parlando di Lucifer. La serie dal passato complicato per via della sua cancellazione forzata, ha fatto innamorare migliaia di utenti. Grazie al protagonista principale, Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi, nessuno ha resistito alla sua storia affascinante. Egli, stanco di vivere all’Inferno sceglie di giungere sulla Terra dove si innamora di Chloe, l’unica donna in grado di resistere ai suoi poteri. Finalmente, non dobbiamo più aspettare per vedere come continueranno le cose in quanto è giunta la data della nuova stagione. Lucifer 5 arriverà su Netflix il 21 Agosto 2020.

Anche Vis a Vis non è da meno. In quanto, dopo tante peripezie, è tornata a stupirci sotto nuove vesti. Ovviamente della serie TV spagnola non sappiamo nulla, ma possiamo dirvi per certo che è da poco uscito lo spin-off chiamato Vis a Vis “El Oasis”.

Infine vediamo The Witcher, la quale ha affrontato la “stessa” sorte della precedente. Le notizie su una nuova stagione sono molto lontane, ma la produzione non ha aspettato ulteriore tempo per lanciare un prequel chiamato “The Witcher: Blood Origin”. Tale, sarà ambientato ben 1200 anni prima dei fatti narrati nella serie principale.