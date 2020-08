Esselunga sta per chiudere una delle migliori campagne promozionali dell’intero periodo estivo 2020, fino a domani, 5 agosto 2020, gli utenti si ritroveranno ad avere la possibilità di accedere ad alcuni dei prezzi più bassi del periodo, tra cui appunto l’acquisto di uno smartphone marchiato Huawei.

La soluzione descritta nel nostro articolo rientra nelle cosiddette offerte tech del rivenditore, ovvero volantini mirati solo ed esclusivamente sul singolo prodotto, e non su svariati modelli presenti sul mercato. Gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, possono essere completati direttamente nei punti vendita, non altrove sul territorio o sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Volantino Esselunga: i prezzi sono ai minimi storici

Il volantino Esselunga riesce comunque ad attirare l’attenzione del consumatore medio con una promozione altrettanto interessante, stiamo parlando dello Huawei Y6p, uno smartphone di fascia bassa, ma reso ancora migliore dal prezzo attivato in ogni negozio.

Osservando da vicino la scheda tecnica, chiaramente si denota una “scarsa” qualità del prodotto, i suoi punti di forza sono sicuramente l’ampio IPS LCD da 6.3 pollici, il buon processore octa-core con frequenza a 2GHz, nonché la batteria da 5000mAh.

Per il resto, la nota negativa è da segnalare sicuramente nell’assenza dei servizi Google, il cliente dovrà fare a meno del Play Store e delle applicazioni ufficiali dell’azienda di Mountain View. Il prezzo finale di vendita, ad ogni modo, corrisponde esattamente a 119 euro (la versione è la no brand).