Trony riesce a rinnovare nuovamente proponendo una campagna promozionale completamente differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, inserendo prima di tutto il Tasso Zero su ogni acquisto superiore ai 299 euro, nonché un omaggio davvero speciale.

Il volantino attuale non è però attivo su tutto il territorio nazionale, a conti fatti risulta essere pienamente fruibile solo ed esclusivamente presso i negozi dislocati nelle regioni Sicilia e Calabria, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Per ottenere l’omaggio, corrispondente ad una macchina per il caffè Bialetti (valore commerciale di 79 euro) o una batteria Aeternum Safira Professional (valore di 149 euro), il consumatore non dovrà raggiungere un determinato livello di spesa o quant’altro, dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati. La consegna sarà immediata direttamente in cassa.

Volantino Trony: ecco le offerte del momento

Le offerte del volantino Trony sono davvero moltissime e toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, tra le migliori troviamo Huawei P30 Lite a 199 euro, Huawei P40 a 699 euro, P40 Pro a 949 euro, P40 Lite a 369 euro, P40 Lite E 179 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Huawei Y6p a 139 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, P Smart 2019 a 149 euro, P Smart S a 229 euro, Wiko Y50 a 59 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, Wiko Y61 a 89 euro, Galaxy S20 a 699 euro, Galaxy S20+ a 799 euro, Galaxy S10 Lite a 469 euro, Galaxy A71 a 379 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A41 a 269 euro, Galaxy A31 a 259 euro e tanti altri ancora.