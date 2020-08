Esselunga promette un risparmio incredibile a tutti gli utenti che decideranno di affidarsi al volantino disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale fino al 5 agosto 2020. Gli acquisti possono essere completati solamente in loco, non sul sito ufficiale.

A conti fatti parliamo tuttavia di una offerta tech, ovvero di una promozione applicata esclusivamente sul singolo prodotto, non su una selezione di dispositivi tra cui è possibile scegliere. Indipendentemente da tutto ciò, il terminale selezionato presenta garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto, ed è disponibile in versione completamente sbrandizzata.

Volantino Esselunga: ecco lo smartphone in promozione

Lo smartphone oggetto del volantino Esselunga è lo Huawei Y6p, una soluzione pensata dall’azienda orientale per gli utenti che vogliono spendere meno di 150 euro, ed allo stesso tempo avere la possibilità di approfittare di buone prestazioni complessive.

I suoi punti di forza sono annidati in un ampio display, 6.3 pollici IPS LCD, in una batteria decisamente capiente, oltre 5000mAh, nonché in una tripla fotocamera posteriore e in un processore octa-core. La limitazione più grande riguarda sicuramente l’assenza dei servizi Google, gli utenti che acquisteranno lo Huawei Y6p dovranno sicuramente fare i conti con l’impossibilità di scaricare le applicazioni dal Play Store, come anche l’impossibilità di godere di Google Maps, Google Chrome e Gmail (sempre affidandosi alle app ufficiali).

Il prezzo volge sicuramente a suo favore, si potranno spendere solamente 119 euro per l’acquisto.