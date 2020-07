Unieuro riesce a sopraffare le offerte della diretta rivale del mercato italiano, quale è MediaWorld, con il lancio di un SottoCosto in grado di racchiudere al proprio interno alcuni dei migliori prezzi attualmente in circolazione.

Per approfittare delle soluzioni che andremo a raccontarvi, gli utenti possono decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, le spedizioni sono gratuite solamente con ordini di spesa superiori ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica del prodotto selezionato. Le scorte, come accade sempre in soluzioni di questo tipo, sono da considerarsi limitate.

I migliori codici sconto Amazon e le nuovissime offerte, sono tutti disponibili direttamente in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: grazie agli sconti i prezzi sono in forte ribasso

Lo smartphone di fascia alta che dovete acquistare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un vero e proprio best buy per il prezzo di vendita di oggi, finalmente sceso sotto la soglia psicologica dei 700 euro, raggiungendo i 639 euro. La versione effettivamente disponibile è la no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Altre grandi occasioni vi attendono tuttavia anche sui prodotti in vendita a meno di 400 euro, in questo caso si potranno mettere le mani su Galaxy S10 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite o Redmi Note 8T, senza dover spendere comunque cifre folli.

Ogni altra informazione in merito alla corrente campagna promozionale la potete trovare direttamente qui sotto, non dimenticate che stiamo parlando di un volantino Unieuro di natura SottoCosto, quindi con scorte estremamente limitate.